Si se confirma que un policía, en su día libre, estuvo en la pelea donde murió un joven y no intervino, estaría en problemas. No se deja de ser policía porque ese día no te tocaba laborar.

Llama la atención el prologando silencio de la aguerrida diputada Zulay Rodríguez quien lidera firmas en la precandidatura presidencial por la libre. A Melitón Arrocha le dicen “candidato fantasma”. No habla, no aparece, no propone y no se sabe de él.