Tejemeneje del 17 de febrero de 2026

Ha sido un éxito rotundo

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, en poco tiempo, organizó el Carnaval en la capital. El festival carnavalístico hay sido un evento para las familias, los turistas y los jóvenes. Diversión, seguridad y un espectáculo de primer nivel.

No está contento

El sacerdote José Héctor González se mostró ayer molesto por la falta de agua potable en Chitré. Se manifestó con un grupo de feligreses.

No nos quieren

La Unión Europea nos mantienen en su lista negra de lo que consideran países “no cooperadores” en materia fiscal. Panamá ha hecho de todo, pero ellos siguen tesos.

Abuso y exageración

Un plato de sancocho a doce balboas en Las Tablas es un robo a mano armada. Hacer eso debe penarse y los responsables vetarlos de por vida. Robo es robo.

Está en pausa

Hay una ley para poner orden con los medicamentos y tratamientos de los diabéticos, pero la iniciativa la tienen congelada ¿Por qué?