Tejemeneje del 25 de diciembre de 2025

Poca iluminación

A diferencia de otros años, hay pocas casas y apartamentos iluminados, tal como ocurría en el pasado con la llegada de la Navidad y el año nuevo.

Recuperando aceras

El municipio de Panamá comenzó a recuperar las aceras de las calles capitalinas. El programa identifica las zonas invadidas y luego llegan a comunicar, ordenar y ponerlas a beneficio de los ciudadanos.

Llegó la circular

A los ministerios y entidades llegó la instrucción precisa. NO habrá fondos públicos para el desfile de Las Mil Polleras. El que quiera participar debe pagarlo de su bolsillo. Ni polleras, hoteles o viáticos.

Problema a la vista

En La Chorrera y Penonomé hay problemas con la recolección de la basura. Al no existir una política pública nacional o una ley que regule el servicio, la disposición y su tratamiento, las crisis van y vienen de acuerdo a la temporada.

Menores descarriados

Hay grupos de menores que se están agrupado para pedir dinero o cometer robos en áreas donde hay muchas personas. Se están reportando casos en varias zonas de la capital. Son casos para el MIDES, la Fiscalía de la Niñez y el Senniaf.