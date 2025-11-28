Tejemeneje del 28 de noviembre de 2025

A veces se le sale el chiricano

El expresidente Ernesto Pérez Balladares dijo que el julepe por las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en Chiriquí está superado. Aseguró jocosamente que “se le salió el bugabeño, se le salió el chiricano”.

En francés

Es un tema que tiene varias décadas, pero un francés lo grabó y es un hit en las redes sociales. Se trata de Yatzuri Yamileth.

Los árboles de Navidad

A partir de ahora, hay encendido de árboles de Navidad en centros comerciales, plazas, parques y entidades y bancos. La Navidad llega con esperanza.

Les mandan mensaje

El presidente José Raúl Mulino ya dijo que los ocho diputados que andan por Taiwán no están autorizados y no tienen la autoridad para hablar o negociar a nombre del Estado panameño. Eso, advirtió, el compete al Ejecutivo y a la Cancillería.

Ahora más que nunca

Hay que lanzar un operativo de fin de año en zonas de mucho tráfico, semáforos y cruces. Hay un despelote con los conductores de autos, buses, camiones y motos que pierden los estribos o manejan sin paciencia.