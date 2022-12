No está en sus planes

La exgobernadora, exalcaldesa, exrepresentante, periodista y diputada Mayín Correa reveló que no está en sus planes ser candidata a alcaldesa por el distrito capital. Varios sectores opositores vinculados a CD y a RM la han estado mencionando en las últimas semanas como una posibilidad. Amanecerá y sabremos la verdad.

Juan Jované por el sindicato y María Figueroa por Copa Airlines son los árbitros en la conciliación por la nueva convención colectiva. Las negociaciones están estancadas porque las partes no se ponen de acuerdo sobre quién será el tercer árbitro.

El funeral y los actos religiosos por la desaparición física del periodista Ramón Francisco Castellanos Arrieta se realizarán hoy en la iglesia San Gerardo de Mayela desde las once de la mañana.

O los maleantes tienen información de inteligencia que no posee la policía o hay alguna complicidad que no conocemos. Igualmente, las joyerías.¿cómo que no han mejorado sus controles de seguridad?. Hay asaltos que parecen un delito de oportunidad