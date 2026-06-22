“¡Traidor a la patria!” me gritó un pelafustán panameño, cuando expresé que, en el partido de fútbol entre Panamá y Ghana, yo apoyaba al equipo africano.

En Panamá reside el pastor ganés Frank Gmabi, a quien advertí que el equipo panameño está organizado y para ganarle tenían que rezar a Jesucristo conspicuo revolucionario de la historia universal. Al parecer Jesús escuchó oraciones del pastor Frank y ganaron los ganeses.

Coterráneo panameño cuyo principal deporte es el bochinche, me gritó que apoyar a Ghana es ser “traidor de la patria”.

¿Soy “traidor a la patria” por simpatizar con africanos? Pregunto: ¿No son traidores a la patria quienes roban fondos del IFARHU? ¿Convertir la UNACHI en millonario feudo familiar? ¿Enriquecerse con fondos de PANDEPORTES? ¿Cobrar sin trabajar? ¿Robar recursos de programas sociales? ¿Más de 400 “docentes” con diplomas falsos? ¿Despilfarrar planilla empresarial en casinos? ¿Evadir pagos del Seguro Social?

Ahora que perdió Panamá, emergen sabios expertos en fútbol, economía, política y últimamente magísteres en CEPANIM.

***El autor es periodista.