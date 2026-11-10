Un 10 de noviembre diferente, pero con el mismo amor

Los 10 de noviembre siempre han sido uno de los sellos distintivos de las fiestas patrias, una fecha que cada año nos sorprende con nuevos elementos y llena las calles de música, color y tradición. Duele saber que este año no estarán presentes esas alegorías que iluminan y deslumbran a cada santeño, tanto a quienes residen en la capital como a quienes viven en el interior del país.

Sin embargo, más allá de lo que no veremos en las calles, este año queda demostrado que existe una solidaridad genuina, no solo por parte de las asociaciones, sino también de cada persona que ama profundamente esta fecha y que ha decidido volcar sus esfuerzos en llevar apoyo a quienes resultaron afectados.