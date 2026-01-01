Opinión

Un año que deja huellas

Un año que deja huellas
Maribel Salomón
01 de enero de 2026

El 2025 se cierra dejando una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Para muchos fue un año de felicidad y logros, pero también de tristeza, dudas y momentos incomprensibles que marcaron el camino. Hubo días de esperanza y otros de cansancio, jornadas largas que aún continúan y procesos que no terminan cuando cambia el calendario.

Algunas metas se cumplieron y trajeron satisfacción; otras quedaron a medio camino, no como fracasos, sino como aprendizajes. El tiempo enseñó que no todo llega cuando se espera y que cada paso, incluso el más lento, suma.

Con la llegada del 2026 se abren nuevas oportunidades para retomar sueños, ajustar planes y agregar más objetivos a la lista. No se trata de empezar de cero, sino de continuar con lo aprendido. Cerramos un año, pero la historia sigue, con la esperanza intacta y la voluntad de seguir avanzando.

TE PUEDE INTERESAR