Un cambio de conciencia

Las ideas rara vez conquistan al mundo de un solo golpe. Casi siempre llegan disfrazadas de costumbre, avanzando en silencio hasta que dejan de parecernos extrañas. Ese es el verdadero efecto de la ventana de Overton: no cambia la realidad de un día para otro; cambia la percepción con la que decidimos aceptarla. Lo que ayer provocaba rechazo, hoy genera debate. Lo que hoy se discute, mañana puede convertirse en una opción legítima. Finalmente, aquello que parecía impensable termina formando parte de la vida cotidiana. No porque la verdad haya cambiado, sino porque nuestra sensibilidad fue desplazándose paso a paso. La sociedad no solo es moldeada por leyes, sino también por conversaciones, imágenes, entretenimiento, titulares y silencios. Cada palabra repetida abre una pequeña rendija. Cada repetición normaliza. Cada generación hereda una nueva línea que considera natural sin preguntarse quién la movió. Por eso resulta indispensable cultivar el pensamiento crítico. No todo cambio representa progreso, ni toda tradición merece permanecer. La verdadera libertad consiste en examinar las ideas antes de adoptarlas, en cuestionar aquello que todos celebran y también aquello que todos condenan. La ventana de Overton nos recuerda que la conciencia puede ser educada o manipulada. La diferencia depende de nuestra capacidad para detenernos, observar y pensar antes de aceptar.