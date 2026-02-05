Un gobierno que busca la redención

Leyendo noticias internacionales me asaltó una nota que señala que “la copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció que se entregará por primera vez la Medalla de la Reconciliación y la Paz Cardenal Miguel Obando a hermanos y hermanas que han contribuido a fortalecer la paz en Nicaragua”. Es que hasta ayer el régimen de Nicaragua ha perseguido a los miembros de la iglesia católica y sus instituciones, hostigándolos, golpizas a religiosos, profanaciones a templos, encarcelamientos, expulsiones y difamaciones, como parte de una ofensiva sistemática para sacar a la iglesia católica del país. La expulsión masiva se intensificó entre 2018 y 2025, en paralelo con el cierre de más de 5.600 asociaciones civiles, medios de comunicación y organizaciones religiosas. Hasta enero de 2026, al menos 261 religiosos han sido expulsados o desterrados por decisión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informes de organizaciones de derechos humanos. Ningún gobierno, desde la independencia el 15 de septiembre de 1821, ha hecho algo igual contra la Iglesia católica nicaragüense. “Ni (el presidente José Santos) Zelaya (1893-1909), quien tras ser excomulgado expulsó al Obispo Simeón Pereira y 23 clérigos más, ni el régimen sandinista de los ochenta que expulsó un obispo y 17 sacerdotes, además de cerrar Radio Católica y otras tropelías”, superan al gobierno de Ortega-Murillo, opinó Humberto Belli, sociólogo y exministro de Educación. Nicaragua busca la redención. * Periodista.