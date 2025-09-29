Un personaje urbano que hizo historia

En recordación a una de las figuras de nuestra literatura como lo fue Andrés Villa, un panameño que creció en la legendaria Plaza Amador, barrio del Chorrillo, quien públicó un libro titulado “El Robin Hood Panameño”, he querido traer esta historia urbana y parte de la narrativa de Villa. Villa fue un incansable amante de las letras. En este libro describe a Jhon Peter Williams, como un osado ladrón de 22 años. De padres jamaicanos quienes llegaron al país para trabajar en la construcción del Canal Francés, residían en el barrio de Calidonia. Nunca fue detenido, porque dicen que estaba protegido por su madrina una antillana espiritista. Él describe a Peter Williams como el terror de los ciudadanos estadounidenses, y de la policía de la (extinta) Zona Del Canal. Se introducía en las residencias de personalidades y autoridades ‘zonian’, sin ser atrapado. Robaba platería, joyas, ropas y objetos de valor, para luego obsequiarlo a residentes de los barrios populares de El Chorrillo y Calidonia. Se vivía, en ese entonces, un declive de la economía, y un alto nivel de pobreza. Con una contextura delgada 5 pies de estatura y 140 libras, de tez morena, aterrorizaba a la comunidad. Fue herido de bala en algunas ocasiones, pero sobrevivía. Hasta detectives e investigadores de los Estados Unidos, llegaron al país para su captura. Sus fugas y robos espectaculares eran titulares de los diarios de esa época. Su final fue al recibir una bala en la cabeza, por un policía, luego de una persecución. * Periodista.