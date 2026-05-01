Un reto más allá del esfuerzo

En mi opinión, la dificultad para acceder al mercado laboral es uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo, especialmente para los jóvenes.

No es solo una cuestión de “falta de esfuerzo”, sino de un sistema donde a menudo se pide experiencia para empezar, donde los salarios iniciales no siempre compensan el costo de vida, y donde la competencia es muy alta incluso para puestos básicos. Eso genera frustración y la sensación de que entrar al mundo laboral es una especie de filtro muy duro.

También creo que el mercado ha cambiado rápido: la tecnología ha creado oportunidades nuevas, pero al mismo tiempo ha hecho que muchas habilidades tradicionales ya no sean suficientes. Quien no tiene acceso a formación adicional o contactos parte en desventaja.

Por eso, el Día del Trabajador también debería servir para hablar de esto con honestidad: no solo celebrar el trabajo, sino preguntarse si realmente todos están teniendo una oportunidad justa de acceder a él.