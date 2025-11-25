Un zona turística, llena de recuerdos

En los años 1950, 60 y 70, la zona cerca de la Plaza 5 de Mayo y calles adyacentes operaban bares, cabarets, cantinas, hoteles y restaurantes. No se pueden olvidar las presentaciones de artistas internacionales en el Cabaret Happy Land. Allí se presentó la guarachera de Cuba, Celia Cruz, también otros artistas cubanos, panameños y del Caribe. Su dueño era Luis Donadio de Mare. Su fachada y ambiente al estilo de la Cuba antes de la revolución. Se recuerda esas presentaciones de las mulatas de fuego del Caribe, las platinadas de Óscar Moreno formaron parte de las carteleras. El Happy Land, contaba con una lujosa vista para las presentaciones artísticas. En este cabaret desfilaron también reconocidos actores de cine de esa época. Otro cabaret famoso era el Kelly Ritz. Funcionó en ese perímetro. Entre los que acudían a esta zona de diversión estaban ejecutivos, políticos, gente de la sociedad, soldados del ejército de los Estados Unidos (oficiales). Durante el gobierno del Dr. Arnulfo Arias Madrid, por sus instrucciones propuso a esta zona que se llamara “Tierra Feliz”. El Happy Land, estuvo en los terrenos del edificio Dynasty. Cerca funcionó en esa esquina el restaurante Café Pepsi Cola, muy conocido, y los artistas acudían como clientes frecuentes. En los 70, todavía el área de la Plaza 5 de Mayo era el punto de encuentro de artistas nacionales, escritores, periodistas, y personalidades del mundo político. Hoy esta área comercial trae nostalgia. * Periodista.