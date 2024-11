Una fecha que lesionó nuestra soberanía

Cómo olvidar una fecha que constituyó un verdadero engaño para los panameños, el 18 de noviembre es fundamental recordar que los libros de historia no enfatizan, ese día ya que los historiadores después de la firma del convenio ístmico del canal no cuestionaron ese documento, porque sintieron temor cuestionar dicho tratado, donde serían sancionados y no tendrían esa verdadera credibilidad ante el momento vivido. Pero es evidente que no se puede vivir del emotivismo ni tampoco del pasado, pero si podemos enfatizar que las consecuencias del tratado de 1903 fue peor que el matrimonio departamental que los istmeños vivieron por 82 años con Colombia. La firma engañosa del francés que plasmó ese acuerdo canalero, fue la sentencia que no le interesó porque su mayor herencia era los intereses que Roosevelt le pagaría por dar por cumplido una sentencia de 7 décadas a una nación, donde el hegemónico poder estatal de los gobiernos panameños y estadounidenses serían los sinsabores que un pueblo soportaría hasta el 9 de enero de 1964, donde los estudiantes panameños dijeron no más acuerdos con las autoridades estadounidense. Quien no lee y comprende la historia patria jamás entenderá porqué el 18 de noviembre demuestra ser una fecha oscura para quienes una vez anhelaban una nación libre y soberana. Hay que tener conciencia y saber que la política expansionista del Norte nunca prometió los mejores anhelos del pueblo panameño, solamente anhelaba que fuéramos un enclave colonialista en la república de Panamá. * Periodista.