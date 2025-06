Una solicitud urgente para el periodismo y la sociedad

Sin libertad de expresión, no hay democracia posible. Especialmente en medio de la crisis social que vive Panamá, surgen amenazas al libre ejercicio del periodismo. Se ha desatado una campaña de odio contra profesionales de la comunicación. El Colegio Nacional de Periodistas solicitó reactivar la Relatoría de Libertad de Expresión, figura clave para el monitoreo, la protección y la documentación de las agresiones que sufren los comunicadores sociales y periodistas en el país, ya sea por parte de las autoridades o de los manifestantes.

La Defensoría del Pueblo de Panamá busca los recursos para su restablecimiento.

La Relatoría de Libertad de Expresión no debe ser una estructura decorativa, sino un organismo activo e independiente, con plena libertad operativa. Su rol debe marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. Reactivarla no lo resolverá todo, sería una declaración firme de compromiso con la defensa de la democracia. La población debe comprender que sin libertad de prensa no hay transparencia, y sin un periodismo seguro, no puede haber una ciudadanía bien informada. * La autora es periodista y abogada.