Vamos a volver a amar, pues es un acto de fe

«Qué dure lo que tenga que durar, si es eterno te juro que no te soltaría, y si es breve te prometo que en mi próxima vida te volvería a buscar».

Volver amar es un acto de fe, a pesar de que nuestras cicatrices aún gotean, nuestras lágrimas no se han secado del todo, nuestro corazón todavía nos tiembla y la desconfianza aún está latente.

Volver amar no garantiza reciprocidad, es permitirnos volver a darnos una nueva oportunidad, de sentir de nuevo, más consiente, más valientes. «Dicen que amar es darle el poder a esa persona a que te destruya, confiando que no use ese poder». El amor es un sentimiento que no necesita traducción, es decidir ya no conocer a nadie más, y que con esa persona se termine la búsqueda, elegirte con la tranquilidad que mañana te elegiré una vez más. El asunto es que...me gustas muchísimo y me vuelve loco estar contigo, te pienso en cada instante y mientras más estamos juntos tengo más ganas de ti, el asunto es que no es no sé si me quieres tanto como yo a ti, pero aquí estoy hasta donde tenga que durar.

«Y para estar total, completa, absolutamente enamorado, hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, que uno también inspira amor». - Mario Benedetti, escritor uruguayo, 1920-2009 -.