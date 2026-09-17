Venda sin estar vendiendo de más

Crear una venta sin que parezca que estás vendiendo de más, es una herramienta sencilla y efectiva, se basa en el sentido común: relacionar el producto que el cliente está comprando con otros que lo complementan.

No se trata de venderle más cosas, porque eso puede jugar en contra. Se basa en ayudarlo a completar su compra y aprovechar mejor lo que ya está adquiriendo.

Por ejemplo, si vende zapatos, no diga: «¿Quiere también unas medias?». Diga: «Estos zapatos combinan perfectamente con estas medias, ¿se los lleva juntos?».

La clave está en presentarlo como parte de la misma solución y no como un producto adicional. Al estar relacionados, el cliente siente que usted lo está asesorando, sin otro interés que ayudarlo a obtener un mayor beneficio de su compra.

El cliente no siente que usted le está vendiendo más; siente que le está ayudando a completar su compra y por esta razón, nace la confianza para considérale nuevamente en su próxima compra.

Pruebe esta frase durante esta semana y mida los resultados. Así podrá comprobar cómo una venta complementaria, bien planteada, puede aumentar sus ventas sin presionar al cliente.