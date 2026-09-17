Opinión

Venda sin estar vendiendo de más

Venda sin estar vendiendo de más
Arturo Arango
17 de septiembre de 2026

Crear una venta sin que parezca que estás vendiendo de más, es una herramienta sencilla y efectiva, se basa en el sentido común: relacionar el producto que el cliente está comprando con otros que lo complementan.

No se trata de venderle más cosas, porque eso puede jugar en contra. Se basa en ayudarlo a completar su compra y aprovechar mejor lo que ya está adquiriendo.

Por ejemplo, si vende zapatos, no diga: «¿Quiere también unas medias?». Diga: «Estos zapatos combinan perfectamente con estas medias, ¿se los lleva juntos?».

La clave está en presentarlo como parte de la misma solución y no como un producto adicional. Al estar relacionados, el cliente siente que usted lo está asesorando, sin otro interés que ayudarlo a obtener un mayor beneficio de su compra.

El cliente no siente que usted le está vendiendo más; siente que le está ayudando a completar su compra y por esta razón, nace la confianza para considérale nuevamente en su próxima compra.

Pruebe esta frase durante esta semana y mida los resultados. Así podrá comprobar cómo una venta complementaria, bien planteada, puede aumentar sus ventas sin presionar al cliente.

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