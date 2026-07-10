Viene el chen chen que tanto queremos los panameños

¿Será que ahora sí viene el chen chen que tanto pide la gente? El pasado 1 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que ahora sí comenzará la reactivación económica del país, luego de que los dos primeros años de su administración se dedicaran, según explicó, a corregir los errores heredados de gobiernos anteriores.

Más allá de las promesas, los ciudadanos merecemos resultados concretos. Es momento de que la economía se mueva, de que los comercios vuelvan a crecer, de que los microempresarios encuentren oportunidades para expandirse y de que los profesionales recién egresados puedan acceder a un empleo digno.

Sin importar si alguien simpatiza o no con el oficialismo, el éxito de la gestión presidencial beneficia a todo el país. Cuando un gobierno toma buenas decisiones y estas generan crecimiento, las oportunidades alcanzan a miles de familias. Panamá necesita menos improvisación y más ejecución.

Ya no hay espacio para excusas ni para seguir posponiendo soluciones. Ojalá que el discurso del próximo año no esté centrado en nuevas promesas, sino en cifras verificables, inversiones concretas y en la creación de más de 80 mil empleos que reflejen una verdadera recuperación económica para todos.