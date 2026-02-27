14 años con un equipo comprometido

Metro Libre cumple 14 años de aniversario. En esta fecha es importante destacar la pasión y dedicación del equipo de periodistas y profesionales que han llevado adelante este proyecto. En un mundo de constante transformación, Metro Libre ha sido clave para llevar información a los lectores y seguidores. Hemos sido testigos de momentos que han tenido un impacto significativo para el país. Felicitaciones a todo el equipo que ha hecho posible este logro. Nuestra labor es fundamental para una sociedad informada y crítica.