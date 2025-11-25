Palabras cortas

A tomar las precauciones

Yessika Calles
25 de noviembre de 2025

La temporada de compras por las festividades de fin de año, arrancan desde este fin de semana. El desembolso de ahorros navideños, pago de bonos y décimo tercer mes generan un gran movimiento comercial, pero también atrae a estafadores y ladrones. Para evitar caer en trampas, es fundamental tomar medidas de seguridad. Verifique la autenticidad de las ofertas, no comparta información personal y utilice métodos de pago seguros. Mantenga sus pertenencias seguras y sea consciente de su entorno. La prevención es clave para disfrutar de la temporada sin preocupaciones.

