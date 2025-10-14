Palabras cortas

Agroindustria: motor de desarrollo

Agroindustria: motor de desarrollo
Leilani Gil
14 de octubre de 2025

La agroindustria panameña ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsada por la modernización de procesos, el apoyo estatal y la apertura de nuevos mercados internacionales.

Productos como lácteos, café y frutas tropicales destacan por su calidad y certificaciones de exportación.

Este sector no solo fortalece la seguridad alimentaria del país, sino que también genera empleo en el interior del territorio, promueve la innovación tecnológica y contribuye al desarrollo sostenible, consolidando su papel como pilar de la economía nacional.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR