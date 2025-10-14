Agroindustria: motor de desarrollo

La agroindustria panameña ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsada por la modernización de procesos, el apoyo estatal y la apertura de nuevos mercados internacionales.

Productos como lácteos, café y frutas tropicales destacan por su calidad y certificaciones de exportación.

Este sector no solo fortalece la seguridad alimentaria del país, sino que también genera empleo en el interior del territorio, promueve la innovación tecnológica y contribuye al desarrollo sostenible, consolidando su papel como pilar de la economía nacional.