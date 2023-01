Alto costo de la vida afecta a panameños

La situación económica en los hogares panameños es cada día más complicada, la pérdida del poder adquisitivo, el alza de los precios de alimentos y productos de primera necesidad. Con más recurrencia he observado a las personas sacando cuenta de los productos que llevan en su carretilla para no sobrepasar lo presupuestado. También entre consumidores compartimos el mismo malestar de que ya no se compra lo mismo, con la misma cantidad de dinero que antes destinábamos al consumo. El alto costo de la vida nos afecta a todos.