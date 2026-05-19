Alza del petróleo impacta el costo de vida

El aumento constante del precio del combustible sigue afectando a miles de panameños, ya que cada incremento impacta el transporte, los alimentos y otros servicios básicos.

Mientras el costo de vida continúa subiendo, muchas familias sienten que su salario alcanza cada vez menos para cubrir sus necesidades diarias y mantener una estabilidad económica.

Por ello, muchos ciudadanos esperan que el Estado pueda implementar medidas que ayuden a estabilizar los precios y mejorar la economía familiar en los próximos meses en el país.