Palabras cortas

Alza del petróleo impacta el costo de vida

Alza del petróleo impacta el costo de vida
Amalia Quintero
19 de mayo de 2026

El aumento constante del precio del combustible sigue afectando a miles de panameños, ya que cada incremento impacta el transporte, los alimentos y otros servicios básicos.

Mientras el costo de vida continúa subiendo, muchas familias sienten que su salario alcanza cada vez menos para cubrir sus necesidades diarias y mantener una estabilidad económica.

Por ello, muchos ciudadanos esperan que el Estado pueda implementar medidas que ayuden a estabilizar los precios y mejorar la economía familiar en los próximos meses en el país.

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Panamá
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