Apostar por nuestro país

Panamá sigue siendo un país de grandes posibilidades. Más allá de los retos coyunturales, nuestra posición geográfica y conectividad abren puertas en sectores clave. La logística y el nearshoring ganan fuerza, con empresas que buscan plataformas confiables.

El turismo sostenible tiene espacio para crecer, aprovechando nuestra biodiversidad y cultura. El camino es diálogo, reglas claras y trabajo conjunto entre sector público y privado. Ahí están las oportunidades. Apostemos por un Panamá que atrae, innova y genera empleo.