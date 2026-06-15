Palabras cortas

Apostar por nuestro país

Apostar por nuestro país
Yessika Calles
15 de junio de 2026

Panamá sigue siendo un país de grandes posibilidades. Más allá de los retos coyunturales, nuestra posición geográfica y conectividad abren puertas en sectores clave. La logística y el nearshoring ganan fuerza, con empresas que buscan plataformas confiables.

El turismo sostenible tiene espacio para crecer, aprovechando nuestra biodiversidad y cultura. El camino es diálogo, reglas claras y trabajo conjunto entre sector público y privado. Ahí están las oportunidades. Apostemos por un Panamá que atrae, innova y genera empleo.

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Panamá
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