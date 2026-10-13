Palabras cortas

Apoyo económico, clave tras el sismo

Apoyo económico, clave tras el sismo
Amalia Quintero
13 de octubre de 2026

El sismo que afectó a Panamá evidencia la necesidad de contar con recursos económicos para atender las emergencias y apoyar a las familias que sufrieron daños. Es importante evaluar las afectaciones y determinar las necesidades más urgentes para garantizar una respuesta oportuna. La ayuda económica será fundamental para reparar viviendas y recuperar las actividades de los damnificados. El Gobierno, junto con el sector privado, debe establecer mecanismos de apoyo transparentes y eficientes. Además, es necesario fortalecer la prevención y preparación para enfrentar futuras emergencias.

Tags:
Economía
|
Sismo
|
opinión
|
Ayuda
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR