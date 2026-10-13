Apoyo económico, clave tras el sismo

El sismo que afectó a Panamá evidencia la necesidad de contar con recursos económicos para atender las emergencias y apoyar a las familias que sufrieron daños. Es importante evaluar las afectaciones y determinar las necesidades más urgentes para garantizar una respuesta oportuna. La ayuda económica será fundamental para reparar viviendas y recuperar las actividades de los damnificados. El Gobierno, junto con el sector privado, debe establecer mecanismos de apoyo transparentes y eficientes. Además, es necesario fortalecer la prevención y preparación para enfrentar futuras emergencias.