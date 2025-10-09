Atracción de turistas

Mejorar infraestructura, desarrollar paquetes turísticos atractivos y promocionar la marca país, pueden servir como motor para que los visitantes que pasen o lleguen se queden más tiempo en Panamá.

Las provincias o sitios, donde se desembarcan personas y se reciben vuelos internacionales, se le debe prestar mucha atención, atendiendo los lugares turísticos que se encuentran alrededor y apoyando a los emprendedores del lugar, para que los turistas se queden más tiempo y consuman, representando una entrada a la economía.