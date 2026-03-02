Atraer inversiones y generar empleos

La atracción de inversiones es clave para el crecimiento del país. Generar empleos y fomentar el desarrollo económico requiere esfuerzo constante. Cuidar la imagen del país es fundamental para atraer inversores y promover oportunidades. La confianza y la estabilidad son esenciales para el éxito. Todos los sectores deben seguir trabajando para posicionar a Panamá como un destino atractivo para los negocios. Que el establecimiento de empresas se traduzca en la generación de empleos formales que beneficien a la población.