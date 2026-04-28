Aumento que impactan en los hogares

Los costos de los alimentos y productos de primera necesidad reflejan alzas que impactan directamente el presupuesto familiar. Cuando el costo de la canasta básica se incrementa, las familias deben tomar decisiones difíciles. Ajustan otras necesidades para priorizar la alimentación, y en muchos casos reducen la calidad o cantidad de lo que consumen. Es fundamental impulsar acciones que permitan a la población acceder a alimentos de calidad y precios accesibles. El acceso a los alimentos es base de la tranquilidad social.