Ayuda rápida y expedita

Las MiPymes son el motor económico del interior del país. Tras el terremoto del 9 de octubre, más de 400 negocios en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas luchan por mantenerse a flote con infraestructura afectada y personal reducido. No pueden esperar. Necesitan apoyo rápido, crédito oportuno y garantías flexibles para reactivarse, generar empleos y devolverle dinamismo a sus comunidades. Respaldarlas hoy es sostener la economía local, el sustento de cientos de familias y la recuperación de las provincias más golpeadas.