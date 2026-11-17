La llegada de la temporada de compras representa un termómetro clave para evaluar el desempeño económico. Más allá de las cifras de consumo inmediato, este periodo refleja la gradual estabilización de las cadenas de suministro y una cautelosa recuperación en la confianza de los hogares. Para los sectores productivos, el dinamismo comercial ofrece una oportunidad de liquidez y generación de empleo temporal. Si bien persisten desafíos globales en materia inflacionaria, el diálogo y las políticas de fomento sugieren un cierre de año resiliente.