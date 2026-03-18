Palabras cortas

Crecimiento con grandes retos

Crecimiento con grandes retos
Yessika Calles
18 de marzo de 2026

El crecimiento económico de Panamá ha sido positivo en los últimos años, sin embargo, persisten los retos. A pesar de la expansión, persisten desigualdades y brechas que requieren atención inmediata.

La dependencia de sectores específicos y la vulnerabilidad a shocks externos son riesgos que debemos mitigar. Es crucial diversificar nuestra economía, invertir en educación y tecnología, y promover la inclusión social.

Solo así podremos asegurar un crecimiento sostenible y equitativo para todos los panameños. Aún hay cosas pendientes.

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Panamá
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