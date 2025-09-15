Palabras cortas

Creer en nuestro país

Yessika Calles
15 de septiembre de 2025

Panamá se destaca como un destino de inversión atractivo por su posición geográfica estratégica, economía dolarizada y marco legal favorable. Además de su estabilidad política y económica. Así mismo ofrece incentivos fiscales y un entorno empresarial dinámico.

Con estas ventajas, Panamá ofrece oportunidades de crecimiento, convirtiéndola en un lugar ideal para invertir y expandir negocios en la región. Su potencial es enorme y prometedor, lo que la hace atractiva para diversas industrias y sectores. Debemos confiar y creer en nuestro país.

