Palabras cortas

Cuidado con la especulación de precios

Cuidado con la especulación de precios
Yessika Calles
25 de marzo de 2026

La especulación de precios es un riesgo real en tiempos de alza de combustibles. Los costos de transporte y producción aumentan, pero algunos aprovechan para inflar precios más allá de lo justificado.

Como consumidores, debemos estar atentos y denunciar abusos. Las autoridades deben vigilar y actuar para proteger a los ciudadanos. No se debe permitir que la crisis se convierta en excusa para abusar de los consumidores.

El país y el mundo viven una situación ya complicada como para que acciones negativas nos terminen perjudicando más.

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Panamá
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