Las conversaciones sobre la mina ofrece una valiosa oportunidad para demostrar madurez cívica. Más allá de cualquier diferencia, lo esencial es abrir espacios de diálogo sincero, informado y respetuoso donde se escuchen todas las voces con serenidad. Conversar con altura de miras permite tender puentes, sumar ideas y encontrar puntos de encuentro constructivos. Solo mediante consensos, enfocados siempre en el interés general, lograremos diseñar soluciones sólidas que impulsen el progreso y garanticen el bienestar sostenible.