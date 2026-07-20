Diversificar para un desarrollo más sólido

La coyuntura nos impulsa a diversificar nuestra economía. Panamá cuenta con activos valiosos como el Canal, la plataforma logística y el sector servicios. Fortalecerlos es clave, pero también lo es abrir nuevas rutas. El desarrollo sostenible pasa por identificar y potenciar otras oportunidades.

El agro con valor agregado, el turismo de experiencias, la economía digital, las industrias creativas y las energías renovables son espacios donde el país tiene ventajas comparativas. Diversificar no es sustituir, es sumar. Es construir una economía con más bases, capaz de generar empleo y atraer inversión con mayor estabilidad.