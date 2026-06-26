Palabras cortas

Educación financiera debe ser esencial

Educación financiera debe ser esencial
Yessika Calles
26 de junio de 2026

La educación financiera constituye un pilar esencial para el desarrollo personal. Brindar a las personas conocimientos sobre ahorro, presupuesto, crédito y planificación permite que sus decisiones se tomen con mayor información y responsabilidad.

Contar con estas herramientas reduce la vulnerabilidad ante imprevistos y fortalece la estabilidad de los hogares. Asimismo, promueve una cultura de prevención y visión a largo plazo, beneficiando a las personas. Se trata de generar ciudadanos más conscientes de sus finanzas.

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Panamá
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