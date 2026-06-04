El balance a mitad de año

A pocas semanas de llegar a la mitad del año, la economía panameña camina en dos carriles. Por un lado, el consumo se sostiene y sectores como logística y turismo empujan. Por el otro, la inversión privada sigue cautelosa y el empleo formal no despega con fuerza. El costo de vida aprieta el bolsillo y la informalidad sigue siendo refugio. El reto no es solo crecer, es que ese crecimiento se sienta en la calle. Si el segundo semestre trae reglas claras y proyectos que generen empleo, el balance puede mejorar. El panameño conserva el optimismo.