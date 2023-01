El dilema con los subsidios

La entrega de subsidios a la población panameña sigue siendo en algunos casos aceptada, en otros rechazada y hasta cuestionada. A mi juicio, los subsidios en algunos casos son necesarios, lo negativo radica en que sean eternos y no haya una medición real de su impacto.

Pedir la eliminación total, es no reconocer que no todos gozamos de las mismas condiciones. Recordemos que en la carrera por la vida no todos corren en las mismas condiciones, unos van descalzos, otros en chancletas y otros con las mejores zapatillas. En un mundo ideal, el dinero se destinaría a la educación, inversión y generación de empleos, así nadie necesitaría de ellos.