El valor estratégico de la agroindustria

La agroindustria representa una oportunidad fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Al integrar producción primaria con procesos de transformación, generamos mayor valor agregado, fortalecemos el empleo rural y diversificamos nuestra oferta exportable. Para Panamá, con su privilegiada conectividad, este sector puede consolidar cadenas de valor que vinculen a pequeños productores con mercados internacionales, promoviendo inclusión y crecimiento. Su fortalecimiento demanda un esfuerzo conjunto: inversión en innovación y acceso a financiamiento.