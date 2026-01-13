Eventos que nos ponen en el radar

Las ferias y congresos de talla internacional son eventos importantes para la economía panameña. Atraen a visitantes de todo el mundo, generando ingresos para hoteles, restaurantes, transporte y comercios. Estos eventos promueven la exposición de productos y servicios, fomentando la inversión, los negocios y el intercambio comercial. Es fundamental apoyar y promover estos eventos para maximizar su impacto positivo en la economía local. Con una estrategia efectiva, Panamá puede consolidarse como un destino líder para eventos internacionales.