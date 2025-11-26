Eventos que visibilizan al país

La realización de eventos internacionales en el país representan un impulso económico. Llevar a cabo congresos, foros y expos, atrae a inversionistas, visitantes y fomenta el intercambio de ideas. Estos eventos generan ingresos para hoteles, restaurantes, transporte y comercios, además de promover la imagen del país como destino turístico y de negocios. La inversión en infraestructura y la promoción de estas actividades es crucial para aprovechar sus beneficios y consolidar a Panamá como un centro de eventos internacionales en la región.