Feliz día a los que mueven la economía del país

Cada 1 de mayo se reconoce que los trabajadores son pieza clave del desarrollo económico y social del país. Su dedicación diaria permite que todos los sectores y actividades económicas se desarrollen con normalidad.

El progreso de Panamá se construye con el aporte de cada persona que cumple su labor con responsabilidad. Por eso, fortalecer el empleo, con salarios adecuados, capacitación y seguridad, es importante y necesario.

Cuando valoramos el talento y esfuerzo de quienes trabajan, impulsamos la productividad, la estabilidad y el bienestar colectivo. Cuidar a los trabajadores es cuidar el presente y futuro del país. ¡Feliz día del trabajador!