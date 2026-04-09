Formalización amigable para negocios

En Panamá existen muchas microempresas, pero en su mayoría operan en la informalidad. Ese sector genera empleo y dinamiza la economía, pero al estar fuera del sistema no accede a crédito, ni seguridad social. Tampoco aporta a la base tributaria, presionando más a los formales. La decisión es de política pública: simplificar trámites, crear un monotributo realista y ofrecer bancarización con incentivos. Formalizar no es perseguir, es incluir. Cada emprendimiento que entra al sistema amplía la planilla, cotiza a la CSS y se vuelve sujeto de financiamiento para crecer.