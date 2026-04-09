Palabras cortas

Formalización amigable para negocios

Formalización amigable para negocios
Yessika Calles
09 de abril de 2026

En Panamá existen muchas microempresas, pero en su mayoría operan en la informalidad. Ese sector genera empleo y dinamiza la economía, pero al estar fuera del sistema no accede a crédito, ni seguridad social. Tampoco aporta a la base tributaria, presionando más a los formales. La decisión es de política pública: simplificar trámites, crear un monotributo realista y ofrecer bancarización con incentivos. Formalizar no es perseguir, es incluir. Cada emprendimiento que entra al sistema amplía la planilla, cotiza a la CSS y se vuelve sujeto de financiamiento para crecer.

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