Fortalecer relaciones bilaterales

Las relaciones bilaterales y comerciales entre países son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las naciones. Fortalecer estos lazos permite aumentar el comercio, atraer inversiones y promover la cooperación en áreas como la educación, la salud y la seguridad. Panamá debe fortalecer sus relaciones internacionales y buscar oportunidades en mercados emergentes. La diplomacia económica es clave para abrir puertas y crear oportunidades para los empresarios panameños. Representan una oportunidad de cooperación.