Impacto en la economía familiar

El precio del combustible impacta directamente la vida del panameño de a pie, mucho más allá del tanque de gasolina. Cada aumento eleva el costo del transporte público y de carga, lo que se traslada al precio de los alimentos y servicios esenciales.

Para el trabajador con salario ajustado, significa menor poder adquisitivo y menos margen para ahorrar. Desde el punto de vista económico, actúa como una presión inflacionaria silenciosa que afecta sobre todo a los hogares de menores ingresos. Urgen medidas focalizadas que mitiguen el golpe sin alterar el equilibrio del mercado.