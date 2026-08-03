Impulsar sectores claves

Panamá enfrenta el desafío de consolidar un crecimiento que genere bienestar para todos. Para ello es fundamental impulsar aquellos sectores con alto potencial de encadenamiento: logística, turismo sostenible, agroindustria con valor agregado, economía creativa y energías limpias.

Este propósito requiere del trabajo articulado entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Se necesitan políticas públicas coherentes, seguridad jurídica y condiciones que faciliten la inversión y la innovación. Apostar por esto, es apostar por el futuro.