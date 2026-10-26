Palabras cortas

Inversión que se traduzca en bienestar

Inversión que se traduzca en bienestar
Yessika Calles
26 de octubre de 2026

Panamá sigue atrayendo inversión. Empresas ven en el país una plataforma segura por su ubicación, conectividad y estabilidad. Esa confianza es valiosa y debe cuidarse.

El reto ahora es que esa apuesta se traduzca en beneficios tangibles para la gente: empleo formal, capacitación y mejores ingresos.

El crecimiento cobra sentido cuando mejora la vida cotidiana. Lograrlo exige trabajo conjunto entre Estado y sector privado, con reglas claras, formación pertinente y visión territorial. Que la inversión llegue y que, sobre todo, se quede en bienestar para todos.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR