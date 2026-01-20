Inversión que se traduzca en empleos

La llegada de inversiones extranjeras es crucial para el crecimiento económico de Panamá. No solo genera empleos y aumenta la producción, sino que también diversifica la economía y mejora la infraestructura.

Al atraer capital extranjero, Panamá puede fortalecer sectores clave, fomentar la innovación y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El gobierno y la empresa privada deben trabajar en conjunto para crear un entorno atractivo para que los inversionistas miren a Panamá y así garantizar un futuro próspero para el país.