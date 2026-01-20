Palabras cortas

Inversión que se traduzca en empleos

Inversión que se traduzca en empleos
Yessika Calles
20 de enero de 2026

La llegada de inversiones extranjeras es crucial para el crecimiento económico de Panamá. No solo genera empleos y aumenta la producción, sino que también diversifica la economía y mejora la infraestructura.

Al atraer capital extranjero, Panamá puede fortalecer sectores clave, fomentar la innovación y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El gobierno y la empresa privada deben trabajar en conjunto para crear un entorno atractivo para que los inversionistas miren a Panamá y así garantizar un futuro próspero para el país.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR