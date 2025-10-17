Invertir para avanzar

Invertir en el transporte público no es solo un tema de movilidad, sino de justicia social y desarrollo sostenible. En el país hay pocas unidades, muchas están en mal estado y los tiempos de espera son interminables.

Esta situación afecta especialmente a las personas con menos recursos, que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Mejorar y ampliar este sistema no debería verse como un gasto, sino como una inversión que impulsa la productividad, reduce la desigualdad y mejora la calidad de vida urbana.