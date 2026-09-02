La apuesta por Panamá

Que multinacionales elijan a Panamá como destino de inversión es una señal de confianza. Más allá de la inversión, estas empresas traen innovación, transferencia de conocimiento y empleos de mayor valor agregado. Fortalecen a proveedores locales y preparan talento panameño con estándares globales.

En un mundo que busca aliados estables, Panamá ofrece seguridad jurídica, conectividad y reglas claras. El reto es cuidar este activo: mantener la institucionalidad y asegurar que los beneficios lleguen a más panameños. Elegir Panamá es elegir futuro.